Римас Куртинайтис: Приходится «мучить» Шведа по 30 минут Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал победу команды в домашнем матче 2-го тура Евролиги на «Басконией» (79:76).

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– Отличная победа. Рад, что мы сыграли хорошо, может быть, за исключением первой и второй четвертей. Тем не менее, мы все время вели в счете и сумели сохранить нужный результат.

Мы обыграли очень сильную команду. В данный момент нам не хватает скамейки. Ситуация такова, что мы играем с одним реальным разыгрывающим, это Слава Зайцев, поэтому приходится «мучить» Лешу Шведа по 30 минут, как и Дайриса Бертанса, хотя это не его работа.

Бертанс – хороший забивающий, быстрый атакующий игрок, но не тот, кто руководит командой и выводит мяч против прессинга. Возможно, из-за этого мы сделали больше потерь, чем обычно. Нам даже приходилось давать выводить мяч Янису Тимму, хотя он играет на третьей и четвертой позициях.

Тем не менее, я рад, что мы выдержали этот результат, смогли убежать в отрыв, а когда имели проблемы, не дали сопернику сравнять счет или даже выйти вперед. Дистанция была опасной, всего три очка, но мы сохранили эту разницу и все время контролировали игру, – передает слова специалиста пресс-служба подмосковной команды.

Добавим, что в следующем туре Евролиги «Химки» на выезде сыграет против ЦСКА.