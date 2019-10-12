Девин Букер: Во второй четверти матча с «Басконией» мы допустили слишком много ошибок

– Во второй четверти мы допустили слишком много ошибок. Соперник этим воспользовался, обернув наши потери и плохие броски в свою пользу. Мы позволили им вернуться в игру. Их нападение работало хорошо, но выиграли все же мы. Иногда приходится помучиться, чтобы найти способ, как одержать победу, и сегодня мы это сделали. Думаю, ключевыми моментами стали наша энергия, настрой и желание. Мы хотели победить больше, чем соперник, – передает слова Букера пресс-служба подмосковной команды.
Добавим, что в следующем туре Евролиги «Химки» на выезде сыграет против ЦСКА.
Медведевым единым. В четвертьфинале в Шанхае – лишь один россиянин Из трех россиян в третьем круге китайского «Мастерса» победу добыл лишь один. Даниил Медведев с трудом обыграл Васека Поспишила и вышел в четвертьфинал. Карен Хачанов и Андрей Рублев, увы, уступили. 10.10.2019 21:15 Теннис Мысин Николай Чемпион взял Казань. До встречи в финале? Обладатели Кубка Гагарина двух последних сезонов, лидеры конференций «Ак Барс» и ЦСКА завершили выяснять отношения в регулярном чемпионате. 11.10.2019 21:30 Хоккей Домрачев Владислав Такой Медведев – бесподобен. Россиянин выиграл турнир в Санкт-Петербурге Даниил Медведев завоевал третий титул в сезоне и шестой за карьеру. В финале в Санкт-Петербурге он разгромил хорвата Борну Чорича – 6:3, 6:1. 22.09.2019 20:00 Теннис Мысин Николай Медведева в Шанхае: первый провал сезона и… первое место На турнире в Китае Евгения Медведева удержала лидерство в произвольной программе, но выиграла с очень невысокими для нее оценками. 04.10.2019 17:30 Фигурное катание Тигай Лев Попрыгунья Лиза и вампирша Алена. Анонс событий этой недели Главным турниром уик-энда будет «челленджер» в Финляндии, где нас ждет очередная супердуэльдвух россиянок – Елизаветы Туктамышевой и Алены Косторной. 10.10.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий Почему Овечкин в НХЛ царь, а в сборной – нет Один из худших стартов в энхаэловской карьере выдал в этом сезоне Александр Овечкин. 10.10.2019 09:36 Хоккей Славин Виталий Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий Медведев отправился за новым «Мастерсом». Даниил выиграл первый матч в Шанхае Даниил Медведев успешно стартовал на «Мастерсе» в Шанхае. Во вторник он разгромил британца Кэморона Норри (6:3, 6:1) и вышел в третий круг. 08.10.2019 20:15 Теннис Мысин Николай