Девин Букер: Во второй четверти матча с «Басконией» мы допустили слишком много ошибок Центровой «Химок» Девин Букер прокомментировал победу команды в домашнем матче 2-го тура Евролиги на «Басконией» (79:76).

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– Во второй четверти мы допустили слишком много ошибок. Соперник этим воспользовался, обернув наши потери и плохие броски в свою пользу. Мы позволили им вернуться в игру. Их нападение работало хорошо, но выиграли все же мы. Иногда приходится помучиться, чтобы найти способ, как одержать победу, и сегодня мы это сделали. Думаю, ключевыми моментами стали наша энергия, настрой и желание. Мы хотели победить больше, чем соперник, – передает слова Букера пресс-служба подмосковной команды.

Добавим, что в следующем туре Евролиги «Химки» на выезде сыграет против ЦСКА.