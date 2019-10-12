Римас Куртинайтис: Матч с «Басконией» – один из немногих, когда у меня нет претензий к Шведу

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис высказался об игре разыгрывающего Алексея Шведа в матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги с «Басконией» (79:76).
«Сегодня одна из немногих игр, в которых у меня нет никаких претензий к Алексею Шведу, – приводит слова Куртинайтиса официальный сайт клуба. – Он забил один трехочковый из восьми, но все броски были, что называется, «по делу».
Он был вынужден бросать, позиции были хорошими, но так как он пропустил «предсезонку» и долго не тренировался, пока находится не в максимальных кондициях, и сказалась эта усталость».
Отметим, что 30-летний Швед стал самым результативным в составе «Химок». На его счету 21 очко и восемь результативных передач.
«Химки» одержали вторую победу в турнире и в следующем туре 17 октября сыграют в гостях с ЦСКА.
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