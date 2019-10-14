Евгений Пашутин: Планируем сыграть с «Химками» от защиты «Автодор» примет «Химки» в Единой лиге ВТБ.

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Главный тренер «Автодора» Евгений Пашутин высказался об игре «Химок», с которым его команда сыграет в понедельник в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Важно сдержать лидеров атак подмосковной команды (Алексея) Шведа и (Яниса) Тимму, – приводит слова Пашутина официальный сайт клуба. – Планируем сыграть от защиты и не давать их снайперам открытых бросков.

Гости обладают сильной передней линией. (Джереми) Эванс, (Девин) Букер и (Энтони) Гилл на троих собирают в среднем по 14 подборов за матч и создают себе много атак «второго шанса». Поэтому особенно важно контролировать щит».

Отметим, что «Химки» выиграли все три своих матча в Единой лиге ВТБ, у «Автодора» единственное поражение от «Зелены Гуры».

Матч «Автодор» – «Химки» пройдет 14 октября во дворце спорта «Кристалл» в Саратове. Начало игры – 18:00 (мск).