Сборная России по баскетболу 3×3 уступила бразильцам на Всемирных пляжных играх Первое поражение российского квартета.

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Сборная России по баскетболу 3×3 проиграла Бразилии в матче группового этапа Всемирных пляжных игр в Дохе. Счет встречи 14:17.

В составе сборной России сыграли Даниил Абрамовский (восемь очков), Василий Бердников (1), Иван Храмов (2), Дмитрий Чебуркин (3).

Ранее россияне обыграли Уганду (14:11) и Латвию (19:15).