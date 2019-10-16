Сборная России по баскетболу 3×3 обыграла Кот-д’Ивуар в плей-офф Всемирных пляжных игр Третья победа россиян на турнире.

Мужская сборная России по баскетболу 3×3 победила Кот-д’Ивуар в четвертьфинале Всемирных пляжных игр. Счет встречи 17:15.

Шесть очков в этой встрече набрал Даниил Абрамовский. У Дмитрия Чебуркина – пять очков, у Ивана Храмова – четыре, у Василия Бердникова – два.

В полуфинале Россия сыграет с Монголией.