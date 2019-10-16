Домани приговорен к шести годам колонии Бывший исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрий Домани признан виновным в хищении 44 миллионов рублей.

Загрузка...

Функционера приговорили к шести годам колонии, сообщает ТАСС. Приговор может быть обжалован в Московском городском суде.

Домани покинул РФБ в 2015 году. В 2018 году он был задержан в Черногории и экстрадирован в Россию.

Домани – трехкратный чемпион России в составе ЦСКА и обладатель двух серебряных медалей чемпионатов мира по баскетболу.