Домани приговорен к шести годам колонии

Функционера приговорили к шести годам колонии, сообщает ТАСС. Приговор может быть обжалован в Московском городском суде.
Домани покинул РФБ в 2015 году. В 2018 году он был задержан в Черногории и экстрадирован в Россию.
Домани – трехкратный чемпион России в составе ЦСКА и обладатель двух серебряных медалей чемпионатов мира по баскетболу.
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