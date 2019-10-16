Сборная России по баскетболу 3×3 выиграла золото Всемирных пляжных игр Сборная России по баскетболу 3×3 нанесла поражение бразильцам в финале Всемирных пляжных игр – 21:19.

12 очков в этой встрече набрал Дмитрий Чебуркин. У Даниила Абрамовского – пять очков, у Василия Бердникова – три, у Ивана Храмова – одно.

Это второе золото Всемирных пляжных игр для сборной России.