Майк Джеймс: Не думаю, что у нас со Шведом какое-то принципиальное противостояние - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 октября 2019 23:43Баскетбол

Майк Джеймс: Не думаю, что у нас со Шведом какое-то принципиальное противостояние

Защитник ЦСКА Майк Джеймс – о победе команды в матче Евролиги против «Химок» (99:86).

- Я просто старался действовать агрессивно в атаке с самого начала. И отлично действовала вся команда.

По поводу нашей дуэли со Шведом, то я уважаю его, как хорошего игрока. Но не думаю, что у нас какое-то принципиальное противостояние. Для меня главное, чтобы побеждала команда, а не личная статистика, - цитирует Джеймса ТАСС.

Напомним, что защитник армейцев, набрав 28 очков, стал самым результативным игроком этой встречи.

Косторная против Туктамышевой: первый раунд – за Аленой В Финляндии стартовал турнир серии «Челленджер». В короткой программе Алена Косторная опередила другую россиянку – Елизавету Туктамышеву. 11.10.2019 23:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Попова и Мозгов стали третьими на Finlandia Trophy Косторная лидирует после короткой программы на Finlandia Trophy, Туктамышева – 2-я Щербакова выиграла Lombardia Trophy, Туктамышева - вторая
Почему матчи сборных осенью надо отменять Все мы радуемся досрочному выходу сборной России на Евро-2020. Наверняка схожие эмоции испытывают сейчас болельщики Украины, Испании, Италии, Польши, Бельгии… Зато клубам впору кричать караул. 17.10.2019 08:00 Футбол Зибрак Артем
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Сергей Серебренников: Это сильнейшая сборная Украины за 15 лет Бывший российский полузащитник, выступавший за сборную Украины, а сейчас работающий агентом, поделился впечатлениями от успеха команды Андрея Шевченко. 16.10.2019 08:00 Футбол Августин Александр
Еще по теме:
Сергей Кирьяков: Дзюба в 31 год еще может переехать в Европу Сергей Семак: Травм нет, но матчи сборных – всегда проблема для тренеров Доменико Тедеско: Думаю, Черчесов отличный мужик
Медведева в Шанхае: первый провал сезона и… первое место На турнире в Китае Евгения Медведева удержала лидерство в произвольной программе, но выиграла с очень невысокими для нее оценками. 04.10.2019 17:30 Фигурное катание Тигай Лев
Шуми Бабаев: Мне нравится хоккей на канадской коробке Очередным гостем пресс-центра «Советского спорта» стал известный хоккейный агент Шуми Бабаев. 17.10.2019 12:12 Хоккей Домрачев Владислав
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Самсонов чуть не побил рекорд страны на Мемориале Тена. Обзор событий уик-энда На «челленджере» в Эспо кроме дуэли Косторная – Туктамышева хватало разных событий. Но начнем мы не с Финляндии, а с Алма-Аты – и 14-летнего Даниила Самсонова. 14.10.2019 17:30 Фигурное катание Тигай Лев
Илья Авербух: Я не могу научить Медведеву прыгать четверные В пятницу в Лас-Вегасе стартует первый этап Гран-при. Призер Олимпиады, чемпион мира, а ныне продюсер ледовых шоу рассказал о возможных раскладах стартующего сезона. 16.10.2019 20:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Ла Лига хочет перенести Эль-Класико в Мадрид. Виной всему массовые протесты Предлагается обменять матчи и первого и второго круга между «Реалом» и «Барселоной». Мадридцы против – они бы предпочли просто перенести дату первого Эль-Класико сезона. 16.10.2019 18:45 Футбол Зибрак Артем
Новости
23:43 Баскетбол Майк Джеймс: Не думаю, что у нас со Шведом какое-то принципиальное противостояние
23:32 Футбол Стали известны даты матчей «Спартака» на турнире Florida Cup
23:24 Баскетбол Димитрис Итудис: Контролировали игру с «Химками» от начала и до конца
23:07 Теннис Павлюченкова переиграла Грачеву и вышла в четвертьфинал «Кубка Кремля»
23:01 Хоккей Капитан «Торонто» сломал палец и пропустит минимум две недели
22:46 Хоккей Джордж Макфи: Выяснилось, что Зыков принимал добавки последние четыре года
22:38 Хоккей Дмитрий Квартальнов: Очень слабо провели третий период с «Йокеритом»
22:12 Хоккей «Ак Барс» в овертайме обыграл «Йокерит»
22:09 Хоккей Валентин Зыков: Несу ответственность за то, что находится в моем организме и приму это наказание
22:03 Баскетбол ЦСКА нанес поражение «Химкам» в матче Евролиги
21:49 Хоккей «Вегас»: Зыков осознанно принимал запрещенный препарат без согласования и без разрешения команды
21:30 Хоккей «Нефтехимик» на своем льду переиграл СКА
21:13 Хоккей НХЛ дисквалифицировала форварда Зыкова на 20 матчей
20:46 Баскетбол Тимофей Мозгов: Не скажу точных сроков, когда выйду на паркет
20:37 Теннис Рублев переиграл Герасимова и вышел в четвертьфинал Кубка Кремля
20:23 Футбол Агент Петреску: Никаких разговоров с «Динамо» не было, никто не обращался
20:12 Гандбол Назван состав женской сборной России по гандболу для подготовки к чемпионату мира
19:59 Футбол Рыбус может пропустить 6-7 недель из-за травмы
19:48 Теннис Элина Свитолина: К сожалению, в матче с Кудерметовой все сложилось не в мою пользу
19:30 Футбол Роман Павлюченко: На месте Дзюбы поиграл лучше бы в хорошем середнячке чемпионата Англии
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика