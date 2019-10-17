Майк Джеймс: Не думаю, что у нас со Шведом какое-то принципиальное противостояние Защитник ЦСКА Майк Джеймс – о победе команды в матче Евролиги против «Химок» (99:86).

- Я просто старался действовать агрессивно в атаке с самого начала. И отлично действовала вся команда.

По поводу нашей дуэли со Шведом, то я уважаю его, как хорошего игрока. Но не думаю, что у нас какое-то принципиальное противостояние. Для меня главное, чтобы побеждала команда, а не личная статистика, - цитирует Джеймса ТАСС.

Напомним, что защитник армейцев, набрав 28 очков, стал самым результативным игроком этой встречи.