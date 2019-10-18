Римас Куртинайтис: Ключом к победе ЦСКА стала наша плохая защита «Химки» проиграл ЦСКА в Евролиге.

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Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал матч третьего тура регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА (86:99) во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.

«ЦСКА показал отличную игру, – приводит слова Куртинайтиса официальный сайт клуба. – Возможно, они не так фокусируются на Лиге ВТБ, как на Евролиге, где знают, как нужно играть.

У них игроки высокого уровня, и мы уступили практически во всех микродуэлях, будь это противостояние Майка Джеймса и Дайриса Бертанса, или Уилла Клайберна и Яниса Тиммы. У нас были проблемы с игрой один на один. Ключом к победе ЦСКА стала наша плохая защита».

Отметим, что самым результативным игроком матча стал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 25 очков. Для подмосковной команды это поражение стало первым в сезоне. До этого «Химки» выиграли четыре матча в Единой лиге ВТБ и два матча в Евролиге.

Теперь 20 октября «Химки» примут «Астану» в Единой лиге ВТБ, а 24 октября – сыграют с «Баварией» в Мюнхене в Евролиге.