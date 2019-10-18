Жоан Пласа: У «Олимпиакоса» нет мотивации в чемпионате Греции и полная концентрация на Евролиге

Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа прокомментировал предстоящий матч с «Олимпиакосом» в третьем туре регулярного чемпионата Евролиги.
«Олимпиакос» плохо начал сезон, проиграв французскому «Виллербану», – приводит слова испанца официальный сайт клуба. – Но уже в следующем туре команда преобразилась и разгромила «Валенсию».
У соперника нет мотивации играть в домашнем чемпионате, потому что команду «спустили» во второй дивизион, поэтому у «Олимпиакоса» сейчас полная концентрация на Евролиге. Мы едем за победой, хотя и прекрасно понимаем, что будет сложно».
Напомним, в первых двух турах «Олимпиакос» потерпел поражение от «Виллербана» (63:82) и победил «Валенсию» (89:63), «Зенит» же проиграл оба матча – «Альбе» (65:85) и «Барселоне» (63:87).
Матч «Олимпиакос» – «Зенит» пройдет 18 октября на «Арене мира и дружбы» в Пирее. Начало игры – 21:30 (мск).
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