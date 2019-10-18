Андрей Воронцевич: Мне кажется, у «Химок» нет никаких комплексов

– Если судить по очередному проигранному «Химками» матчу, у желто-синих уже развился определенный «комплекс ЦСКА»?
– Мне кажется, у них нет вообще никаких комплексов. Мы разбирали игру химчан, и они в предыдущих матчах выступали потрясающе. Я им желаю удачи, у меня в «Химках» много друзей. Прекрасно, что у нас есть еще одна команда, которая здорово играет на европейской арене, но на сей раз мы были сильнее? – приводит слова Воронцевича News.ru.
Напомним, что накануне ЦСКА переиграл «Химки» (99:86) в матче в 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
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