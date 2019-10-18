«Зенит» на выезде переиграл «Олимпиакос», одержав первую победу в Евролиге

Самым результативным в составе российской команды стал польский защитник Матеуш Понитка, набравший 18 очков. У греческого клуба по 16 очков на свой счет записали американский защитник Кевин Пантер и сербский центровой Никола Милутинов.

Добавим, что в следующем туре «Зенит» дома сыграет против «Панатинаикоса», а «Олимпиакос» в гостях встретится с «Басконией».