Жоан Пласа: «Зенит» полностью заслужил победу над одной из сильнейших команд Европы - Советский спорт
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19 октября 2019 13:51БаскетболЛипкин Антон

Жоан Пласа: «Зенит» полностью заслужил победу над одной из сильнейших команд Европы

«Зенит» победил в гостях «Олимпиакос» в регулярном чемпионате Евролиги.

Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа прокомментировал победу над «Олимпиакосом» (77:68 OT) в матче третьего тура регулярного чемпионата Евролиги в Пирее.

«Я очень счастлив, потому что это наша первая победа в Евролиге, – приводит слова испанца официальный сайт клуба. – Для многих игроков это тоже первая победа в их карьере на таком уровне.

Против «Барселоны» и даже против «Альбы» мы выдавали неплохие отрезки, но тогда не заслуживали победы, однако сегодня мы одолели одну из сильнейших команд в Европе и полностью это заслужили».

Самым результативным игроком матча стал форвард «Зенита» Матеуш Понитка, набравший 18 очков.

«Зенит» одержал свою первую в истории победу в Евролиге и в следующем туре 24 октября примет «Панатинаикос». А перед этим – 21 октября – команда сыграет в гостях с «Калевом» в Единой лиге ВТБ.

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