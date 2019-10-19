Жоан Пласа: «Зенит» полностью заслужил победу над одной из сильнейших команд Европы

Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа прокомментировал победу над «Олимпиакосом» (77:68 OT) в матче третьего тура регулярного чемпионата Евролиги в Пирее.
«Я очень счастлив, потому что это наша первая победа в Евролиге, – приводит слова испанца официальный сайт клуба. – Для многих игроков это тоже первая победа в их карьере на таком уровне.
Против «Барселоны» и даже против «Альбы» мы выдавали неплохие отрезки, но тогда не заслуживали победы, однако сегодня мы одолели одну из сильнейших команд в Европе и полностью это заслужили».
Самым результативным игроком матча стал форвард «Зенита» Матеуш Понитка, набравший 18 очков.
«Зенит» одержал свою первую в истории победу в Евролиге и в следующем туре 24 октября примет «Панатинаикос». А перед этим – 21 октября – команда сыграет в гостях с «Калевом» в Единой лиге ВТБ.
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