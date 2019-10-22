«Локомотив-Кубань» уступил «Партизану» в Еврокубке В матче четвертого тура группового этапа Еврокубка «Партизан» в Белграде обыграл «Локомотив-Кубань» – 80:71 (24:18, 17:17, 16:23, 21:13).

Загрузка... По 17 очков в составе проигравших набрали Сэм Деккер и Уилл Каммингс. Краснодарцы потерпели второе поражение. «Партизан» одержал четыре матча из четырех.