«Локомотив-Кубань» уступил «Партизану» в Еврокубке - Советский спорт
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22 октября 2019 23:01БаскетболКоноплев Александр

«Локомотив-Кубань» уступил «Партизану» в Еврокубке

В матче четвертого тура группового этапа Еврокубка «Партизан» в Белграде обыграл «Локомотив-Кубань» – 80:71 (24:18, 17:17, 16:23, 21:13).

По 17 очков в составе проигравших набрали Сэм Деккер и Уилл Каммингс.

Краснодарцы потерпели второе поражение. «Партизан» одержал четыре матча из четырех.

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