«Локомотив-Кубань» уступил «Партизану» в Еврокубке

По 17 очков в составе проигравших набрали Сэм Деккер и Уилл Каммингс.
Краснодарцы потерпели второе поражение. «Партизан» одержал четыре матча из четырех.
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий «Я не готов играть на 100 процентов». Медведев не выступит на «Кубке Кремля» Четвертая ракетка мира Даниил Медведев отказался от участия в московском турнире. Причина – усталость после победы на «Мастерсе» в Шанхае. 15.10.2019 20:30 Теннис Мысин Николай Владимир Пильгуй: От фильма про Льва Яшина положительные впечатления Бывший вратарь «Динамо» Владимир Пильгуй выразил свое отношение к предстоящей премьере фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». 22.10.2019 13:30 Футбол Усачев Владислав Дмитрий Сосновский: Со дня на день должны назначить бой Боец UFC Дмитрий Сосновский объяснил, почему не выступит на турнире в Москве, но заявил, что все травмы остались в прошлом. Кроме того, россиянин назвал имя лучшего бойца современности. 16.10.2019 13:00 ММА Усачев Владислав СКА потерпел четвертое поражение подряд. Когда такое было? Лига выписала главному тренеру «Амура» штраф, СКА проиграл в четвертый раз подряд, «Нефтехимик» довел серию побед до четырех, с поражений дебютировали в новых командах вратари Кочетков и Самонов. 22.10.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав Юрий Семин: Обсудил «Ювентус» с Хеведесом Главный тренер «Локомотив» рассказал о подготовке к матчу в Турине. 21.10.2019 20:45 Футбол Сергеев Иван Карен Хачанов: Из-за моих матчей Кержаков вставал рано утром Российский теннисист вышел в третий круг «Кубка Кремля». 17.10.2019 07:30 Теннис Липкин Антон Лев Иванович, спасибо, что вы были у нас! Льву Яшину – 90 лет На Ваганьковском кладбище весь цвет российского футбола отдал дань уважения величайшему вратарю Льву Яшину. Сегодня ему исполнилось бы 90 лет. 22.10.2019 21:45 Футбол Зибрак Артем Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий «Витя, я тебе в Перми машину сожгу!» – пообещал судье главный тренер «Амура» Проходной матч в Хабаровске между «Амуром» и московским «Динамо» превратился в зрелище. 21.10.2019 20:30 Хоккей Домрачев Владислав