Жоан Пласа: У «Панатинаикоса» один из трех лучших разыгрывающих Европы - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 октября 2019 14:38БаскетболЛипкин Антон

Жоан Пласа: У «Панатинаикоса» один из трех лучших разыгрывающих Европы

«Зенит» примет «Панатинаикос» в Евролиге.

Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа прокомментировал предстоящий матч с «Панатинаикосом» в четвертом туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Панатинаикос» – отличная команда, – приводит слова испанца официальный сайт клуба. – У них есть если не лучший разыгрывающий Европы (Ник Калатес), то точно один из трех лучших.

У них много опций, и играть с ними будет сложно. Особенно потому, что они только что проиграли «Милану», а мы – обыграли «Олимпиакос». Получается, они знают, что мы можем представлять угрозу. Победить будет сложно».

Напомним, в третьем туре «Зенит» одержал свою первую в истории победу в Евролиге, обыграв «Олимпиакос». В свою очередь у «Панатинаикоса» также одна победа в трех турах.

Матч «Зенит» – «Панатинаикос» пройдет 24 октября на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге. Начало – 20:00 (мск).

Тарасенко остановил лидера. Три очка в матче с «Колорадо» Владимир Тарасенко догнал Александра Овечкина. 22.10.2019 08:30 Хоккей Костяев Иван
Еще по теме:
Василевский признан первой звездной дня «Питтсбург» без Малкина уступил «Тампе» и потерпел третье поражение кряду Наместников помог «Оттаве» обыграть «Детройт». Его клуб прервал серию из четырех поражений
Виктор Гончаренко: У венгров центр поля с Украины. Надо его взломать Главный тренер ЦСКА рассказал о подготовке к домашнему матчу с «Ференцварошем», в котором армейцы могут набрать первые очки в Лиге Европы-2019/20. 23.10.2019 15:30 Футбол Григорьевская Юлия
Пошли не с той карты. Неудачный старт Туктамышевой и Щербаковой в Лас-Вегасе В США начался первый этап Гран-при-2019. Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева после короткой программы занимают лишь четвертое и пятое места. 19.10.2019 11:57 Фигурное катание Тигай Лев
ЦСКА побеждает и без Капризова. Чемпион выиграл у «Торпедо» и упрочил лидерство Зарипов свой 700-й матч в КХЛ украсил голом, сочинцы продлили серию поражений, «Автомобилисту» не помог запасной вратарь, ЦСКА без Капризова не без приключений одолел дерзких автозаводцев – самое интересное в обзоре большого хоккейного понедельника. 21.10.2019 22:00 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Рижское «Динамо» обыграло «Трактор» «Металлург» обыграл «Ак Барс» по буллитам после 65 минут без заброшенных шайб Сергей Светлов: Бочаров хорошо сыграл против нас
Горе для Егора. Рублев обыграл Герасимова и вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля» В четверг определились последние четвертьфиналисты московского турнира. Победы во втором раунде из россиян одержали Андрей Рублев, Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова, которая взяла верх над Варварой Грачевой. 17.10.2019 23:45 Теннис Мысин Николай
Дмитрий Кудряшов: Гвоздик с первых раундов почувствовал, что Бетербиев – машина Российский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Дмитрий Кудряшов подвел итоги встречи чемпиона по версии IBF россиянина Артура Бетербиева и обладателя титула WBC украинца Александра Гвоздика. 19.10.2019 13:35 Бокс Усачев Владислав
По туринскому сценарию. «Зенит» потерпел в Лейпциге первое поражение в ЛЧ «Зенит» последним из российских клубов потерпел поражение в еврокубках. Питерцы, как и железнодорожники днем ранее в Турине, не удержали победный счет в Лейпциге, дважды упустив во втором тайме героя матча Марселя Забитцера. 23.10.2019 21:50 Футбол Зибрак Артем
Туктамышева и Щербакова будут кататься ночью в казино. Анонс турниров уик-энда Сегодня в 11 часов вечера по московскому времени стартует серия Гран-при. Место для первого этапа выбрано оригинальней некуда – это Лас-Вегас! 18.10.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Магнитка» одолела Казань, а Ткачева увезли на носилках «Металлург» выздоравливает. Команда Илья Воробьева порадовала третьей победой подряд. 23.10.2019 21:00 Хоккей Домрачев Владислав
Медведев – настоящий Зверь. Даниил разгромил Зверева в финале «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев вышел в шестой финал подряд и выиграл четвертый титул в сезоне, став лучшим на китайском «Мастерсе». В решающей встрече он уничтожил Александра Зверева – 6:4, 6:1. А в чемпионской гонке обошел Федерера. 13.10.2019 15:00 Теннис Мысин Николай
Новости
14:49 Футбол Александр Бубнов: В РПЛ скорости ниже, поэтому российские клубы сталкиваются с проблемами в еврокубк
14:43 Баскетбол Тим Абромайтис: У «Пао» одна из лучших команд Европы, но «Зенит» показал, что может обыграть любого
14:38 Баскетбол Жоан Пласа: У «Панатинаикоса» один из трех лучших разыгрывающих Европы
14:31 Баскетбол Джереми Эванс: Должны приложить все усилия, чтобы остановить Монро
14:27 Баскетбол Римас Куртинайтис: Нам ясен стиль «Баварии»
14:18 Футбол Венгерский журналист: Если «Ференцварош» выйдет из группы, это будет большим сюрпризом
14:12 Олимпиада Бывший министр спорта Украины вошел в Совет учредителей WADA
13:44 ММА Макгрегор восхищается русской водкой и хочет купить недвижимость в Москве
13:30 Футбол Вячеслав Колосков: Я бы еще и водку разрешил продавать на стадионах
13:06 Футбол Гендиректор «Химок»: Мы упустили много своих очков
12:58 ММА Конор Макгрегор: Все мы знаем, кто такие дагестанцы. Они боятся, и Хабиб тому пример
12:48 Футбол Джорджевич, скорее всего, будет прооперирован
12:48 Футбол Сергей Герасимец: Футболисты «Зенита» не довели игру до конца
12:38 Футбол ФИФА утвердила ограничения по арендам игроков
12:15 Бокс Кличко устроил выпад на журналиста во время беседы с жителями Киева (видео)
11:54 Футбол Член Госдумы: Баста – человек состоятельный, но далеко не миллиардер
11:39 Футбол Россия поднялась на пять мест в рейтинге ФИФА
11:24 Футбол Барриос может перейти в «Монако» за 25 млн евро
11:21 Футбол «Краснодар» сыграет в гостях у «Трабзонспора» в Лиге Европы
11:09 Футбол ЦСКА сыграет с «Ференцварошем» в Лиге Европы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array