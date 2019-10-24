Жоан Пласа: У «Панатинаикоса» один из трех лучших разыгрывающих Европы «Зенит» примет «Панатинаикос» в Евролиге.

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Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа прокомментировал предстоящий матч с «Панатинаикосом» в четвертом туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Панатинаикос» – отличная команда, – приводит слова испанца официальный сайт клуба. – У них есть если не лучший разыгрывающий Европы (Ник Калатес), то точно один из трех лучших.

У них много опций, и играть с ними будет сложно. Особенно потому, что они только что проиграли «Милану», а мы – обыграли «Олимпиакос». Получается, они знают, что мы можем представлять угрозу. Победить будет сложно».

Напомним, в третьем туре «Зенит» одержал свою первую в истории победу в Евролиге, обыграв «Олимпиакос». В свою очередь у «Панатинаикоса» также одна победа в трех турах.

Матч «Зенит» – «Панатинаикос» пройдет 24 октября на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге. Начало – 20:00 (мск).