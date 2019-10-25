«Химки» одержали победу над «Баварией» в матче Евролиги

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Химок»Алексей Швед, набравший 19 очков. У «Баварии» 18 очков на счету центрового Грега Монро.
Добавим, что в следующем туре «Химки» на своей площадке примут «Панатинаикос», а «Бавария» дома встретится с «Реалом».
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