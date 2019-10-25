«Химки» одержали победу над «Баварией» в матче Евролиги Баскетболисты «Химок» одержали победу над «Баварией» в гостевом матче 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги со счетом 87:74 (17:19, 27:18, 26:18, 17:19).

Загрузка... Самым результативным игроком встречи стал защитник «Химок»Алексей Швед, набравший 19 очков. У «Баварии» 18 очков на счету центрового Грега Монро. Добавим, что в следующем туре «Химки» на своей площадке примут «Панатинаикос», а «Бавария» дома встретится с «Реалом».