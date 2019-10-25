Алексей Швед: Возможно, у «Баварии» был плохой день Защитник «Химок» Алексей Швед прокомментировал победу команды над «Баварией» в гостевом матче 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги со счетом 87:74.

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- Главное, что выиграли, потому что в предыдущие годы «Баварии» мы всегда уступали. Все в команде здорово себя проявили, хорошо защищались, поэтому скажу, что мы рады этой победе.

Хорошо сыграв каких-то три-четыре минуты в третьей четверти, мы добились разницы в счете в 20 очков, хотя в первой половине игра была в большей степени равной.

Возможно, у «Баварии» был плохой день, хотя все знают, что это хорошая команда. Совсем не думаю, что матч получился легким: обе команды хотели выиграть, и обе сыграли отлично, - передает слова Шведа пресс-служба подмосковной команды.

Добавим, что в следующем туре «Химки» на своей площадке примут «Панатинаикос», а «Бавария» дома встретится с «Реалом».