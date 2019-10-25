Римас Куртинайтис: Рады, что сотворили историю, так как проиграли «Баварии» шесть предыдущих матчей

- В первой половине сделали 12 потерь, что слишком много для игры такого уровня, но я доволен тем, как игроки на это отреагировали и поняли, что идет не так. Мы контролировали игру, сохраняли концентрацию до самого конца и одержали хорошую победу.
Сегодня нам помогла не только защита, но и нападение. Мы пошли от нападения, стали забивать и обрели уверенность. Хотя, конечно, следует признать, что и защищались мы неплохо.
Рады еще и потому, что сотворили историю, так как шесть предыдущих матчей «Баварии» мы проиграли. Теперь баланс немного изменился и составляет 1-6. Также здорово, что эту победу мы одержали на выезде, - передает слова специалиста пресс-служба подмосковной команды.
Добавим, что в следующем туре «Химки» на своей площадке примут «Панатинаикос», а «Бавария» дома встретится с «Реалом».