Римас Куртинайтис: Рады, что сотворили историю, так как проиграли «Баварии» шесть предыдущих матчей Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал победу команды над «Баварией» в гостевом матче 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги со счетом 87:74.

Загрузка...

- В первой половине сделали 12 потерь, что слишком много для игры такого уровня, но я доволен тем, как игроки на это отреагировали и поняли, что идет не так. Мы контролировали игру, сохраняли концентрацию до самого конца и одержали хорошую победу.

Сегодня нам помогла не только защита, но и нападение. Мы пошли от нападения, стали забивать и обрели уверенность. Хотя, конечно, следует признать, что и защищались мы неплохо.

Рады еще и потому, что сотворили историю, так как шесть предыдущих матчей «Баварии» мы проиграли. Теперь баланс немного изменился и составляет 1-6. Также здорово, что эту победу мы одержали на выезде, - передает слова специалиста пресс-служба подмосковной команды.

Добавим, что в следующем туре «Химки» на своей площадке примут «Панатинаикос», а «Бавария» дома встретится с «Реалом».