Жоан Пласа – после поражения от «Панатинаикоса»: Я горжусь игроками «Зенит» потерпел третье поражение в Евролиге.

Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа прокомментировал поражение от «Панатинаикоса» (79:89) в матче четвертого тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Как я сказал игрокам в раздевалке, я горжусь ими, – приводит слова испанца официальный сайт клуба. – Они боролись, пусть иногда играли не очень дисциплинированно, но они действительно старались.

Конечно, игроки сделали все возможное, их нельзя винить. Но мы должны учиться играть под таким давлением, и мы будем учиться».

Отметим, что самым результативным игроком в составе «Зенита» стал форвард Матеуш Понитка, набравший 16 очков.

«Зенит» потерпел третье поражение в турнире и занимает 17-е место. В пятом туре 30 октября команда сыграет в гостях с «Жальгирисом».