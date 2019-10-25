Эндрю Альбиси: «Зенит» совершил много ошибок, но бился до конца «Зенит» проиграл «Панатинаикосу» в Евролиге.

Защитник «Зенита» Эндрю Альбиси подвел итоги матча с «Панатинаикосом» (79:89) на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге в четвертом туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Мы были так близко, но одновременно так далеко, – приводит слова 29-летнего француза официальный сайт клуба. – Мы совершили много ошибок, но, тем не менее, бились до конца. Потому что мы такая команда, которая всегда бьется до конца».

На счету Альбиси в этой игре 15 очков, пять результативных передач и два подбора.

«Зенит» потерпел третье поражение в турнире и занимает 17-е место. В пятом туре 30 октября команда сыграет в гостях с «Жальгирисом».