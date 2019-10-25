Димитрис Итудис: «Альба» лидирует в Евролиге по многим показателям ЦСКА сыграет в гостях с «Альбой» в четвертом туре регулярного чемпионата Евролиги.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался о предстоящем матче четвертого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Альбой».

«Сейчас «Альба» лидирует в Евролиге по многим статистическим категориям, – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба. – Они играют быстро, стараются «поймать» соперников, пока у них не организована защита, практически каждый – за исключением (Ландри) Нноко – бросает издали».

После трех туров у ЦСКА три победы и второе место в турнирной таблице. «Альба» выиграла один матч при двух поражениях и идет на 13-м месте.

Матч «Альба» – ЦСКА пройдет 25 октября в Берлине. Начало игры – 21:00 (мск).