Кайл Хайнс: Матч с «Альбой» будет для нас хорошей проверкой ЦСКА сыграет в Берлине в четвертом туре регулярного чемпионата Евролиги.

Капитан ЦСКА Кайл Хайнс высказался об «Альбе», с которой его команда сыграет в четвертом туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Альба» – талантливая и амбициозная команда, – приводит слова 33-летнего американца официальный сайт клуба. – Для нас это хорошая возможность впервые посетить Берлин после памятного для многих наших ребят 2016 года, возможность сыграть хороший матч против сложного соперника. Они играют жестко, они боролись в каждой встрече. Для нас это будет хорошая проверка».

После трех туров у ЦСКА три победы и второе место в турнирной таблице. «Альба» выиграла один матч при двух поражениях и идет на 13-м месте.

Матч «Альба» – ЦСКА пройдет 25 октября в Берлине. Начало игры – 21:00 (мск).

Добавим, что в 2016 году ЦСКА победил в «Финале четырех» Евролиги в Берлине.