ЦСКА переиграл «Альбу», одержав четвертую победу подряд в Евролиге Баскетболисты ЦСКА обыграли немецкую «Альбу» в выездном матче 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги 82:66 (17:15, 22:19, 22:8, 21:24).

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Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс, набравший 22 очка.

После этой игры ЦСКА лидирует в турнирной таблице чемпионата, «Альба», одержавшая одну победу в четырех встречах, занимает 14-ю строчку.

В следующем матче турнира ЦСКА на своей площадке примет греческий «Олимпиакос».