ЦСКА переиграл «Альбу», одержав четвертую победу подряд в Евролиге

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс, набравший 22 очка.
После этой игры ЦСКА лидирует в турнирной таблице чемпионата, «Альба», одержавшая одну победу в четырех встречах, занимает 14-ю строчку.
В следующем матче турнира ЦСКА на своей площадке примет греческий «Олимпиакос».
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