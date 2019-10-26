Димитрис Итудис: ЦСКА был лучше и действовал собранно от начала до конца ЦСКА победил «Альбу» в Евролиге.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над «Альбой» (88:62) в матче четвертого тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Мы были лучше, действовали собранно от начала до конца на обеих половинах площадки, – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба. – После довольно низкой результативности в первой половине мы позволили набрать всего восемь очков в третьей четверти, оставили их без возможностей для быстрых отрывов и вторых шансов. В нападении старались использовать свои преимущества, контролировали большую часть матча и победили».

Напомним, самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Майк Джеймс, набравший 22 очка. При этом у действующих чемпионов Евролиги травму получил форвард Уилл Клайберн.

ЦСКА одержал четвертую победу подряд и возглавляют турнирную таблицу. В пятом туре 30 октября команда сыграет дома с «Олимпиакосом».