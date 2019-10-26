Клайберн получил разрыв крестообразных связок Форвард ЦСКА выбыл на продолжительный срок.

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Форвард ЦСКА Уилл Клайберн выбыл на продолжительный срок, сообщает официальный сайт клуба.

У 29-летнего американца выявлено повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава. Теперь Клайберну предстоит операция и длительное восстановление, сроки которого будут уточняться промежуточными тестами.

Напомним, Клайберн получил травму в пятницу в матче четвертого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Альбой» (88:62) в Берлине.

Клайберн выступает за ЦСКА с 2017 года. В прошлом сезоне он был признан самым ценным игроком «Финала четырех» Евролиги.

Летом форвард продлил контракт с клубом на три года.