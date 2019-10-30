Алексей Швед: «Химкам» нужно еще время, чтобы сыграться Защитник «Химок» Алексей Швед – о победе в домашнем матче 5-го тура Евролиги против «Панатинаикоса» (103:86).

Новости СМИ2 - Нам нужно еще время, чтобы сыграться. Мы будем стараться играть лучше и выигрывать в каждом матче, - приводит слова Шведа «РИА Новости». Добавим, что Швед стал самым результативным игроком матча, набрав 26 очков.