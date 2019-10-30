Главный тренер «Панатинаикоса»: У «Химок» было много возможностей для атак второго шанса - Советский спорт
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30 октября 2019 11:30БаскетболЛипкин Антон

Главный тренер «Панатинаикоса»: У «Химок» было много возможностей для атак второго шанса

«Панатинаикос» проиграл «Химкам» в Евролиге.

Главный тренер «Панатинаикоса» Аргирис Педулакис прокомментировал матч пятого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Химками» (86:103) на «Арене Мытищи».

«Если брать вторую половину, то в ней было несколько ключевых моментов, – приводит слова Педулакиса официальный сайт подмосковного клуба. – Главный –подборы в защите. «Химки» получили много возможностей для атак второго шанса, а мы недостаточно уделили этому внимания».

Отметим, что самым результативным в составе «Панатинаикоса» стал американский разыгрывающий Джиммер Фредетт, набравший 16 очков.

«Панатинаикос» потерпел третье поражение в турнире и занимает 12-е место. В шестом туре 31 октября команда сыграет дома с «Анадолу Эфес».

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