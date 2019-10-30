Майк Джеймс: Присутствие в ЦСКА Хайнса утвердило мой выбор Американец в межсезонье сменил «Милан» на ЦСКА.

Защитник ЦСКА Майк Джеймс рассказал о своем переходе в московский клуб и о том, какую роль сыграл в этом капитан команды Кайл Хайнс.

«Так сложились обстоятельства, что я стал свободным агентом, – сказал 29-летний американец в интервью «Известиям». – В этот момент армейцы сделали мне хорошее предложение, а наличие в команде Кайла только утвердило мой выбор.

Могу сказать, что Кайл помог мне освоиться в Москве. Он очень внимателен ко всем новичкам клуба – настоящий капитан, всегда пытается поддержать партнеров на площадке и за ее пределами. Если у нас выходной, мы собираемся все вместе. В предыдущих моих командах такого не было».

Отметим, что предыдущий сезон Джеймс провел в «Милане» и стал лучшим снайпером Евролиги.

В первых четырех турах нового регулярного чемпионата Джеймс набирал в среднем 19,3 очка и делал пять передач. В пятом туре 30 октября ЦСКА сыграет дома с «Олимпиакосом».