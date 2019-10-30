Димитрис Итудис: Нельзя с недооценкой относиться к клубному духу «Олимпиакоса» - Советский спорт
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30 октября 2019 18:40БаскетболЛипкин Антон

Димитрис Итудис: Нельзя с недооценкой относиться к клубному духу «Олимпиакоса»

ЦСКА сыграет с «Олимпиакосом» в Евролиге.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался о предстоящем матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом».

«Олимпиакос» недавно сменил тренера и подписал двух новых игроков, что говорит об амбициях, – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба. – Возможно, старт сезона у команды получился неидеальным, но нельзя с недооценкой относиться к клубному духу и опыту игры на высочайшем уровне, которым обладает большинство баскетболистов».

Напомним, ЦСКА выиграл все четыре матча на старте нового сезона Евролиги и возглавляет турнирную таблицу. У «Олимпиакоса» одна победа, три поражения и 13-я позиция.

Матч ЦСКА – «Олимпиакос» пройдет 30 октября во дворце спорта «Мегаспорт». Начало игры – 20:00 (мск).

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