Янис Стрелниекс: Нужно быть готовым, что «Олимпиакос» совершит рывок ЦСКА примет «Олимпиакос» в Евролиге.

Защитник ЦСКА Янис Стрелниекс высказался об «Олимпиакосе», с которым действующие чемпионы Евролиги сыграют в пятом туре регулярного чемпионата.

«Олимпиакос» всегда играет неуступчиво, – приводит слова 30-летнего латвийца официальный сайт клуба. – Вне зависимости от того, что происходит на площадке, нужно быть готовым к тому, что они совершат рывок. Им это удавалось часто, многие игроки являются чемпионами Евролиги. Знаем, что будет трудно, но мы будем готовы».

Отметим, что Стрелниекс выступал за «Олимпиакос» в 2017-2019 годах. После четырех туров ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Евролиги, выиграв все свои матчи. У греков одна победа, три поражения и 13-я позиция.

Матч ЦСКА – «Олимпиакос» пройдет 30 октября во дворце спорта «Мегаспорт». Начало игры – 20:00 (мск).