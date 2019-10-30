Жоан Пласа: «Жальгирис» – это зеркало, в которое «Зениту» нужно посмотреть и постараться вырасти

Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа прокомментировал предстоящий матч пятого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом».
«Жальгирис» – отличный соперник для любой команды, которая, как и мы, проводит свой первый сезон в Евролиге, – приводит слова испанца официальный сайт клуба. – Это очень серьезная команда, которая отлично играет на домашнем паркете и заставляет любого оппонента мучаться.
В частности, у команды (Шарунаса) Ясикявичюса отличная защита. В общем и целом, «Жальгирис» – это зеркало, в которое нам нужно посмотреть и постараться вырасти».
Напомним, после четырех туров «Жальгирис» выиграл два матча и занимает восьмое место в турнирной таблице. У «Зенита» одна победа и 15-я позиция.
Матч «Жальгирис» – «Зенит» 30 октября в Каунасе. Начало – 21:00 (мск).
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