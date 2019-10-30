ЦСКА прервал серию из четырех побед, уступив «Олимпиакосу»

Матч 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА – «Олимпиакос» завершился победой греческого клуба со счетом 84:79.
Весомый вклад в победу своей команды внес Брэндон Пол – 20 очков. 22 очка набрал разыгрывающий армейцев Майк Джеймс.
Таким образом, армейцы прервали серию из четырех побед, а «Олимпиакос» одержал победу после двух поражений подряд.
На данный момент красно-синие занимают 2-е место в таблице, а команда из Греции расположилась на 12-й строчке.
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