ЦСКА прервал серию из четырех побед, уступив «Олимпиакосу» - Советский спорт
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30 октября 2019 22:15Баскетбол

ЦСКА прервал серию из четырех побед, уступив «Олимпиакосу»

Встреча прошла на домашней арене столичного клуба.

Матч 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА – «Олимпиакос» завершился победой греческого клуба со счетом 84:79.

Весомый вклад в победу своей команды внес Брэндон Пол – 20 очков. 22 очка набрал разыгрывающий армейцев Майк Джеймс.

Таким образом, армейцы прервали серию из четырех побед, а «Олимпиакос» одержал победу после двух поражений подряд.

На данный момент красно-синие занимают 2-е место в таблице, а команда из Греции расположилась на 12-й строчке.

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