«Зенит» одолел «Жальгирис» в матче Евролиги - Советский спорт
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31 октября 2019 00:29БаскетболГичунцев Артур

«Зенит» одолел «Жальгирис» в матче Евролиги

Встреча прошла на домашней арене литовского клуба.

Баскетболисты «Зенита» обыграли «Жальгирис» в матче Евролиги. Основное время встречи завершилось со счетом 69:69, а овертайме сильнее оказались игроки российского клуба 82:70.

Лучшим баскетболистом встречи стал нападающий российского клуба Матеуш Понитка, набравший 19 очков.

Таким образом, его команда одержала вторую победу в Евролиге и вышла на 14-е место в таблице.

2 ноября «Зенит» сыграет на выезде с московским ЦСКА.

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