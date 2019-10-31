«Зенит» одолел «Жальгирис» в матче Евролиги

Баскетболисты «Зенита» обыграли «Жальгирис» в матче Евролиги. Основное время встречи завершилось со счетом 69:69, а овертайме сильнее оказались игроки российского клуба 82:70.
Лучшим баскетболистом встречи стал нападающий российского клуба Матеуш Понитка, набравший 19 очков.
Таким образом, его команда одержала вторую победу в Евролиге и вышла на 14-е место в таблице.
2 ноября «Зенит» сыграет на выезде с московским ЦСКА.
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