Димитрис Итудис: Отношение к делу было плохим ЦСКА проиграл «Олимпиакосу» в Евролиге.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение от «Олимпиакоса» (79:84) в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги во дворце спорта «Мегаспорт».

«Мы играли плохо, не на своем уровне, – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба. – Отношение к делу было плохим. Мы проиграли практически все ситуации 50 на 50, проиграли борьбу в большинстве эпизодов».

Отметим, что самым результативным в составе ЦСКА стал разыгрывающий Майк Джеймс, набравший 22 очка.

ЦСКА потерпел первое поражение в Евролиге и теперь занимает второе место после «Барселоны», у которой пять побед подряд.

В шестом туре 1 ноября ЦСКА сыграет в гостях с «Зенитом».