Димитрис Итудис: Отношение к делу было плохим

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение от «Олимпиакоса» (79:84) в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги во дворце спорта «Мегаспорт».
«Мы играли плохо, не на своем уровне, – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба. – Отношение к делу было плохим. Мы проиграли практически все ситуации 50 на 50, проиграли борьбу в большинстве эпизодов».
Отметим, что самым результативным в составе ЦСКА стал разыгрывающий Майк Джеймс, набравший 22 очка.
ЦСКА потерпел первое поражение в Евролиге и теперь занимает второе место после «Барселоны», у которой пять побед подряд.
В шестом туре 1 ноября ЦСКА сыграет в гостях с «Зенитом».
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