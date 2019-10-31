Жоан Пласа: Горд, как игроки «Зенита» провели овертайм

Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа прокомментировал победу над «Жальгирисом» (82:70 OT) в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги.
«Соперник отлично играл что в защите, что в нападении, и нам пришлось потратить немало сил, чтобы сыграть еще лучше, – приводит слова испанца официальный сайт клуба. – Считаю, что моя команда полностью заслужила эту победу. Обычно, когда оппонент сравнивает счет в концовке так, как это сделал «Жальгирис», это может деморализовать. Но я горд тем, как мои игроки отреагировали на это в овертайме».
Отметим, что самым результативным игроком матча стал форвард «Зенита» Матеуш Понитка, набравший 19 очков.
«Зенит» одержал вторую победу в Евролиге и поднялся на 14-е место. В шестом туре 1 ноября команда примет ЦСКА.
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