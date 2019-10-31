Римас Куртинайтис: У «Црвены Звезды» есть ряд проблем, но она всегда борется до конца «Химки» сыграют в гостях с «Црвеной Звездой» в шестом туре Евролиги.

Загрузка...

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал предстоящий матч с «Црвеной Звездой» в шестом туре регулярного чемпионата Евролиги.

«У «Црвены Звезды», вероятно, есть ряд проблем, так как недавно сменился тренер, но эта команда со всеми борется до конца, независимо от результата, что показала недавняя игра с «Барселоной». С возвращением в строй (Огнена) Кузмича «Црвена Звезда» смотрится увереннее».

Отметим, что у «Химок» четыре победы при одном поражении и четвертое место. У «Црвены Звезды», наоборот, одна победа при четырех поражениях и 15-я позиция.

Матч «Црвена Звезда» – «Химки» пройдет 31 октября в «Александар Николич Холл». Начало игры – 21:00 (мск).