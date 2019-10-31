Сергей Карасев: Если с «Црвеной Звездой» сыграем, как с «Пао», у нас будут все шансы на победу - Советский спорт
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31 октября 2019 13:55БаскетболЛипкин Антон

Сергей Карасев: Если с «Црвеной Звездой» сыграем, как с «Пао», у нас будут все шансы на победу

«Црвена Звезда» примет «Химки» в шестом туре Евролиги.

Форвард «Химок» Сергей Карасев высказался о «Црвене Звезде», с которой его команда сыграет в шестом туре регулярного чемпионата Евролиги.

«В «Црвене Звезде» есть хорошие исполнители, приводит слова 26-летнего игрока официальный сайт клуба. – Выделить можно (Джеймса) Гиста, (Чарльза) Дженкинса и Лоренцо Брауна. Это три человека, которые делают результат команды. Если мы будем играть с такой же самоотдачей, как против «Пао», у нас будут все шансы победить на выезде».

Отметим, что у «Химок» четыре победы при одном поражении и четвертое место. У «Црвены Звезды», наоборот, одна победа при четырех поражениях и 15-я позиция.

Матч «Црвена Звезда» – «Химки» пройдет 31 октября в «Александар Николич Холл». Начало игры – 21:00 (мск).

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