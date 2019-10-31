Римас Куртинайтис: С возвращением в строй Кузмича «Црвена Звезда» смотрится увереннее Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча 6-го тура Евролиги с «Црвеной Звездой».

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- С возвращением в строй Кузмича «Црвена Звезда» смотрится увереннее. Ждем сложного матча, но мы к этому готовы. Многое будет зависеть от энергии, так как на двойной неделе неизвестно, в каком виде команды подойдут ко второй игре, - цитирует Куртинайтиса пресс-служба подмосковного клуба.

Добавим, что встреча состоится сегодня в Белграде и начнется в 21:00 по московскому времени.