Римас Куртинайтис: С возвращением в строй Кузмича «Црвена Звезда» смотрится увереннее

- С возвращением в строй Кузмича «Црвена Звезда» смотрится увереннее. Ждем сложного матча, но мы к этому готовы. Многое будет зависеть от энергии, так как на двойной неделе неизвестно, в каком виде команды подойдут ко второй игре, - цитирует Куртинайтиса пресс-служба подмосковного клуба.
Добавим, что встреча состоится сегодня в Белграде и начнется в 21:00 по московскому времени.
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