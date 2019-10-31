Сергей Карасев: Гист, Дженкинс и Браун - три человека, которые делают результат «Црвены Звезды» Форвард «Химок» Сергей Карасев поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча 6-го тура Евролиги с «Црвеной Звездой».

- В «Црвене Звезде» есть хорошие исполнители. Выделить можно Гиста, Дженкинса и Лоренцо Брауна. Это три человека, которые делают результат команды. Если мы будем играть с такой же самоотдачей, как против «Пао», у нас будут все шансы победить на выезде, - цитирует Карасева пресс-служба подмосковного клуба.

Добавим, что встреча состоится сегодня в Белграде и начнется в 21:00 по московскому времени.