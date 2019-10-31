«Химки» проиграли в гостях «Црвене Звезде»

Подмосковные «Химки» проиграли «Црвене Звезде» в гостевом матче Евролиги – 78:90 (22:28, 19:22, 15:30, 22:10).
В составе россиян лучшим оказался Алексей Швед. В его активе 14 очков. Весомый вклад в победу сербского клуба внес Бориш Симанич, набравший 18 баллов.
Таким образом, «Химки» расположились на пятом месте в таблице. 7 ноября команда проведет гостевой матч с «Зенитом».
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