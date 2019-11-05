Семен Антонов: Играть легкого форварда непривычно, но тренер подсказывает, что нужно делать ЦСКА победил «Автодор» в Единой лиге ВТБ.

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Форвард ЦСКА Семен Антонов прокомментировал победу над «Автодором» (103:79) в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ и свое выступление на непривычной позиции.

«Мне пришлось в этом матче действовать на позиции третьего номера (легкого форварда), так как (Уилла) Клайберна нет, – приводит News.ru слова 30-летнего Антонова. – Она мне немного непривычна, но тренер доверяет, подсказывает, что нужно делать. Нужно немного времени, чтобы привыкнуть».

Отметим, что Антонов набрал в этом матче 11 очков и сделал семь подборов. ЦСКА одержал четвертую победу в Единой лиге ВТБ и занимает в турнирной таблице пятое место.

В следующем матче 8 ноября ЦСКА сыграет в гостях с АСВЕЛ в регулярном чемпионате Евролиги.