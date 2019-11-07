Йонас Жеребко: Жду тяжелого матча с «Зенитом»

«В начале сезона многие команды испытывают проблемы, так как у всех есть новые игроки, в том числе у «Зенита». Думаю, постепенно игра наладится, и все станет гораздо лучше. Главное сейчас сосредоточиться и постараться одержать как можно больше побед. Я раньше не играл против «Зенита», но знаю, что это хорошая команда, иначе они бы не играли в Евролиге. Жду тяжелого матча. Буду рад поехать в Санкт-Петербург и открыть для себя новое место», – приводит слова Жеребко официальный сайт клуба.
Встреча пройдет на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге 7 ноября. Начало в 20:00 мск.
После шести матчей химчане занимают пятое место в турнирной таблице, одержав четыре победы. У питерцев – две победы и 15-я строчка.
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