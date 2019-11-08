Димитрис Итудис: «Асвел» по-разному играет дома и на выезде ЦСКА сыграет с «Асвелом» в седьмом туре Евролиги.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал предстоящий матч с «Асвелом» в седьмом туре регулярного чемпионата Евролиги.

«К сожалению, нам приходится иметь дело с травмами, но это часть нашей жизни, – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба. – Команда серьезно относится к тренировкам, и мы знаем, что нам придется сразиться с амбициозным соперником, который по-разному играет дома и на выезде. На своей площадке у французов уже три победы – над «Басконией», «Олимпиакосом» и «Панатинаикосом», а это означает, что соперник очень опасен».

Напомним, на данный момент у ЦСКА пять побед при одном поражении и второе место. У «Асвела» три победы, три поражения и 11-я позиция.

Матч «Асвел» – ЦСКА пройдет 8 ноября. Начало – 22:45 (мск).