Димитрис Итудис: Победа могла достаться ЦСКА, но досталась «Асвелу» ЦСКА потерпел второе поражение в Евролиге.

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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение от «Асвела» (66:67) в матче седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Победа могла достаться нам, могла достаться соперникам, и досталась именно им, – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба. – Мы промазали открытые броски, штрафные, сделали слишком много потерь».

Напомним, самым результативным в составе ЦСКА стал разыгрывающий Майк Джеймс, набравший 14 очков.

ЦСКА потерпел второе поражение в Евролиге и теперь занимает третье место в турнирной таблице.

В следующем туре 15 ноября ЦСКА сыграет дома с «Фенербахче».