Клайберн перенес операцию Американец повредил переднюю крестообразную связку.

Форвард ЦСКА Уилл Клайберн перенес в Австрии успешную операцию по восстановлению передней крестообразной связки правого колена, сообщает официальный сайт клуба.

В ближайшие дни 29-летний американец вернется в Москву, где приступит к восстановлению на базе клуба. Сроки реабилитации будут корректироваться по результатам промежуточных обследований.

Напомним, Клайберн получил травму 25 октября в матче четвертого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Альбой» (88:62) в Берлине.

Клайберн выступает за ЦСКА с 2017 года. В прошлом сезоне он был признан самым ценным игроком «Финала четырех» Евролиги.

Летом форвард продлил контракт с клубом на три года.