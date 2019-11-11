Клайберн перенес операцию

Форвард ЦСКА Уилл Клайберн перенес в Австрии успешную операцию по восстановлению передней крестообразной связки правого колена, сообщает официальный сайт клуба.
В ближайшие дни 29-летний американец вернется в Москву, где приступит к восстановлению на базе клуба. Сроки реабилитации будут корректироваться по результатам промежуточных обследований.
Напомним, Клайберн получил травму 25 октября в матче четвертого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Альбой» (88:62) в Берлине.
Клайберн выступает за ЦСКА с 2017 года. В прошлом сезоне он был признан самым ценным игроком «Финала четырех» Евролиги.
Летом форвард продлил контракт с клубом на три года.
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