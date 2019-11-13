Новичок «Чикаго» Уайт побил два рекорда за одну четверть 19-летний американец забросил семь трехочковых за 12 минут.

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Разыгрывающий «Чикаго» Коби Уайт установил два рекорда в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорком» (120:102).

В четвертой четверти 19-летний американец набрал 23 очка, отметившись семью точными трехочковыми попаданиями. Таким образом, Уайт установил рекорд «Чикаго» и рекорд для новичков лиги по точными трехочковым за одну четверть.

Всего в этом матче Уайт провел на площадке 27 минут 7 секунд и набрал 27 очков, став самым результативным игроком.

Добавим, что «Чикаго» выбрал Уайта в первом раунде драфта 2019 года под общим седьмым номером. В 11 матчах сезона он в среднем набирает по 12,5 очка.