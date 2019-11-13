УНИКС проиграл на выезде словенской «Цедевите» Встреча прошла в городе Любляна.

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Баскетболисты УНИКСа уступили игрокам «Цедевиты» в гостевом матче первого группового этапа Еврокубка – 76:81.

Весомый вклад в победу своей команды внес Микаэль Хопкинс, набравший 20 очков. У россиян отличился Джамар Смит. Он принес своей команде 26 очков.

После этой встречи УНИКС занимает 1-е место в группе С, а словенский клуб идет на последней, 6-й позиции.

Следующий матч казанцы проведут против итальянской «Брешии» (20 ноября), а «Цедевита» днем ранее встретится с «Нантером» из Франции.