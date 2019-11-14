«Зенит» проиграл турецкому «Андолу Эфес» в матче Евролиги - Советский спорт
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14 ноября 2019 22:53БаскетболГичунцев Артур

«Зенит» проиграл турецкому «Андолу Эфес» в матче Евролиги

Встреча прошла в Стамбуле.

Баскетболисты «Зенита» потерпели поражение в матче с регулярного чемпионата Евролиги против турецкого «Андолу Эфес». Поединок завершился в пользу хозяев со счетом 90:88 (21:14, 21:16, 27:20, 21:38).

В составе хозяев лучшим оказался Василье Мичич, набравший 24 очка. У россиян им стал Остин Холлинс. В его активе 26 баллов.

Следующий матч «Зенит» проведет против «Валенсии», а команда из Турции встретится с французским клубом АСВЕЛ.

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