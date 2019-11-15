Димитрис Итудис: У «Фенербахче» есть амбиции, качественные игроки и лучший тренер в Европе ЦСКА примет «Фенербахче» в Евролиге.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал предстоящий матч с «Фенербахче» в восьмом туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Мы все знаем, что такое «Фенербахче» для европейского баскетбола, – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА. – У этого клуба есть амбиции, качественные игроки и лучший тренер в Европе (Желько Обрадович). У них много новичков, и результаты в этом сезоне пока не так хороши, но соперник остается очень опасным».

Отметим, что в семи матчах турнира у ЦСКА пять побед и два поражения, а у «Фенербахче» – две победы и пять поражений.

Матч ЦСКА – «Фенербахче» пройдет в УСК ЦСКА в Москве. Начало игры – 20:00 (мск).